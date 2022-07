Il matrimonio vero di Valentina Pace di Un posto al sole con Stefano Moruzzi (Di giovedì 14 luglio 2022) In molti la conoscono come Elena Giordano, uno dei personaggi principali della ormai storica soap opera Un posto al sole. Stiamo parlando di Valentina Pace, che nella giornata del 13 luglio è convolata a nozze con il suo compagno, l’imprenditore Stefano Moruzzi, al quale è legata da sette anni. Il loro matrimonio è stato celebrato nella meravigliosa cornice dei castelli romani, dove l’attrice e l’imprenditore si sono detti sì con un rito civile. Pace aveva più volte dichiarato di aver sempre sognato un matrimonio in chiesa: a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, però, i tempi sarebbero stati troppo lunghi, e la coppia ha quindi deciso di rimandare la cerimonia religiosa in un secondo momento. Come si vede dalle foto ... Leggi su diredonna (Di giovedì 14 luglio 2022) In molti la conoscono come Elena Giordano, uno dei personaggi principali della ormai storica soap opera Unal. Stiamo parlando di, che nella giornata del 13 luglio è convolata a nozze con il suo compagno, l’imprenditore, al quale è legata da sette anni. Il loroè stato celebrato nella meravigliosa cornice dei castelli romani, dove l’attrice e l’imprenditore si sono detti sì con un rito civile.aveva più volte dichiarato di aver sempre sognato unin chiesa: a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, però, i tempi sarebbero stati troppo lunghi, e la coppia ha quindi deciso di rimandare la cerimonia religiosa in un secondo momento. Come si vede dalle foto ...

Pubblicità

Iperbolee : @micdoingthings Assolutamente si. Il problema è che le coppie di oggi fanno tutto troppo frettolosamente senza cono… - AtlanaTrogrlic : @PrincipessaDem1 Vero..?? Anche se non ci devono niente in questa vita,facciamo eccezione questa volta..x il matrimonio..?? - diana__EXP : sei vestita così per il nostro matrimonio vero? - sangiullare : RT @piuchiaridicosi: in tutto questo di vero c'è che il mio vestito è davvero a fiorellini arancioni e fucsia quindi mi sono svegliata di s… - piuchiaridicosi : in tutto questo di vero c'è che il mio vestito è davvero a fiorellini arancioni e fucsia quindi mi sono svegliata d… -