I droni sequestrati a Gioia Tauro erano diretti in Russia? (Di giovedì 14 luglio 2022) Dal Canada al Qatar passando per l'Italia. Attraverso questa triangolazione la Russia di Vladimir Putin avrebbe cercato di importare droni "made in Usa" da impiegare nella guerra in Ucraina. Ma il materiale, per droni dual-use, è stato scoperto e bloccato dalla Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle dogane nel porto di Gioia Tauro. È quanto rivelato da Repubblica. La Procura della Repubblica di Palmi, competente per territorio sul porto di Gioia Tauro, ha aperto un'indagine, ha appreso Formiche.net. La Direzione generale delle Dogane e il Comando generale della Guardia di finanza seguono direttamente la vicenda. Ufficialmente la meta finale era il Qatar ma non è chiaro se fosse soltanto un'altra tappa prima che i container fossero inviati in Russia,

