Ha un forte dolore al collo e va dal chiropratico | 28enne resta paralizzata | vene lesionate

È ricoverata in rianimazione al Memorial Hospital di Savannah, Georgia, dopo essersi sottoposta ad una manovra al collo fatta da un chiropratico. La storia la racconta WSB-TV, emittente di Atlanta: Caitlin Jensen, 28 anni, è andata da un chiropratico lo scorso 16 giugno. Da quello studio è uscita su una barella e in gravissime condizioni a causa di un arresto cardiaco e di un ictus. Il pronto intervento dei medici le ha salvato la vita ma una volta arrivata in ospedale sono state trovate quattro vene lesionate. Jensen è stata sottoposta a un intervento. La madre ha detto a WSB-TV che i medici hanno correlato l'ictus "alla manipolazione al collo". È stata aperta una pagina GoFoundMe per raccogliere fondi per la ragazza, le cui condizioni sono sempre gravissime.

