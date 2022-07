Grave lutto per l’ex GF, se n’è andata improvvisamente | “Ti ho amato più della mia vita” (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono in molti a conoscere Simona Salvemini, specialmente per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2006, e per aver avuto un’intensa storia sentimentale con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Un apprezzamento, quello del pubblico per Simona Salvemini, evidente anche dai tantissimi follower su cui può contare l’ex gieffina: su Instagram, infatti, è seguita da oltre 338.000 fan, che non mancano di esprimere il loro gradimento per le foto pubblicate dall’ex di Bisciglia. Proprio tramite una Storia pubblicata su Instagram la showgirl ha voluto informare tutti i suoi fan di un lutto dolorosissimo che l’ha colpita nelle scorse ore: purtroppo è venuta a mancare improvvisamente la sua mamma. “Mammina mia, te ne sei ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono in molti a conoscere Simona Salvemini, specialmente per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello,in onda nel 2006, e per aver avuto un’intensa storia sentimentale con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Un apprezzamento, quello del pubblico per Simona Salvemini, evidente anche dai tantissimi follower su cui può contaregieffina: su Instagram, infatti, è seguita da oltre 338.000 fan, che non mancano di esprimere il loro gradimento per le foto pubblicate daldi Bisciglia. Proprio tramite una Storia pubblicata su Instagram la showgirl ha voluto informare tutti i suoi fan di undolorosissimo che l’ha colpita nelle scorse ore: purtroppo è venuta a mancarela sua mamma. “Mammina mia, te ne sei ...

