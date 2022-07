Design e sostenibilità: così Delta Light illumina le case del futuro (Di giovedì 14 luglio 2022) “La tutela dell’ambiente è ora un paradigma dello sviluppo tecnico dei nostri prodotti”. Parole di Gianluca D’Avino, country manager Italia di Delta Light, che ben descrive come la sostenibilità diventa tema creativo e prospettiva della progettazione tecnica. Una visione d’avanguardia che è alla base della Lighting Bible 14 New Collection dell’azienda, apparecchi di informazio, che dopo essere state presentate in anteprima durante la Milano Design Week 2022 saranno disponibili dal 15 luglio nello showroom milanese di via Privata Gaspare Bugatti, 15. “La nuova collezione – spiega nel dettaglio D’Avino – propone sistemi di illuminazione pensati per durare nel tempo: la ricercatezza delle soluzioni formali e il miglioramento dell’efficienza performativa trovano nell’ampliamento del ... Leggi su fmag (Di giovedì 14 luglio 2022) “La tutela dell’ambiente è ora un paradigma dello sviluppo tecnico dei nostri prodotti”. Parole di Gianluca D’Avino, country manager Italia di, che ben descrive come ladiventa tema creativo e prospettiva della progettazione tecnica. Una visione d’avanguardia che è alla base dellaing Bible 14 New Collection dell’azienda, apparecchi di informazio, che dopo essere state presentate in anteprima durante la MilanoWeek 2022 saranno disponibili dal 15 luglio nello showroom milanese di via Privata Gaspare Bugatti, 15. “La nuova collezione – spiega nel dettaglio D’Avino – propone sistemi dizione pensati per durare nel tempo: la ricercatezza delle soluzioni formali e il miglioramento dell’efficienza performativa trovano nell’ampliamento del ...

