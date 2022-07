Dal M5S cadono dalle nuvole: “Non c'è nessuna crisi di governo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Intorno alle 9.30 di mattina è iniziata la discussione generale sul dl Aiuti al Senato. Al termine della discussione, il governo porrà la questione di fiducia. A quel punto, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia e, quindi, al voto con la chiama per appello nominale. Sono al momento iscritti a parlare in discussione generale 21 senatori. Tra gli interventi previsti figura un solo senatore M5S iscritto a parlare: Marco Pellegrini. In attesa di capire se il Movimento 5 Stelle confermerà la sua scelta di uscire dall'Aula e di non partecipare al voto finale sulla fiducia al governo Draghi c'è da segnalare l'intervento di Gianluca Castaldi, senatore grillino: “Per noi non c'è nessuna crisi di governo, noi ci siamo”. L'intervento ha scatenato subito il dibattito sui social, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Intorno alle 9.30 di mattina è iniziata la discussione generale sul dl Aiuti al Senato. Al termine della discussione, ilporrà la questione di fiducia. A quel punto, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia e, quindi, al voto con la chiama per appello nominale. Sono al momento iscritti a parlare in discussione generale 21 senatori. Tra gli interventi previsti figura un solo senatore M5S iscritto a parlare: Marco Pellegrini. In attesa di capire se il Movimento 5 Stelle confermerà la sua scelta di uscire dall'Aula e di non partecipare al voto finale sulla fiducia alDraghi c'è da segnalare l'intervento di Gianluca Castaldi, senatore grillino: “Per noi non c'èdi, noi ci siamo”. L'intervento ha scatenato subito il dibattito sui social, ...

