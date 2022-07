Crisi governo, Mario Draghi si dimette. Mattarella non accetta le dimissioni e lo invita a una verifica in parlamento (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio fa un passo indietro dopo il non voto di fiducia di M5s. L'annuncio durante il Cdm. Il Quirinale però lo rinvia alle Camere mercoledì prossimo Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio fa un passo indietro dopo il non voto di fiducia di M5s. L'annuncio durante il Cdm. Il Quirinale però lo rinvia alle Camere mercoledì prossimo

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - SebyPappalardoE : RT @MilanNelCuore12: Una nullità politica, umana e professionale che tenta di recuperare parte della valanga di voti persi usando la cinica… - aless__dro : RT @CottarelliCPI: Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai ci… -