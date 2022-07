Crisi di governo: Mario Draghi annuncia le dimissioni (Di giovedì 14 luglio 2022) “In serata rassegno le mie dimissioni”. Lo ha annunciato Mario Draghi in consiglio dei ministri dopo essere stato a colloquio da Sergio Matteralla. Il Senato ha comunque confermato la fiducia all’esecutivo con 172 sì e 39 contrari. Il M5S non ha partecipato al voto. Le parole di Mario Draghi “Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 luglio 2022) “In serata rassegno le mie”. Lo hatoin consiglio dei ministri dopo essere stato a colloquio da Sergio Matteralla. Il Senato ha comunque confermato la fiducia all’esecutivo con 172 sì e 39 contrari. Il M5S non ha partecipato al voto. Le parole di“Vogliorvi che questa sera rassegnerò L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - twiceklore : Ma le crisi di governo in piena estate piacciono assai in questo paese di merda ho notato - 77Chiaretta : RT @HuffPostItalia: Crisi governo, Mario Draghi stasera si dimette -