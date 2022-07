Calciomercato Verona, in arrivo il post Simeone: le cifre (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo una lunga trattativa finalmente è fatta per il trasferimento di Thomas Henry dal Venezia ad un’ altra squadra sempre in Veneto, l’Hellas Verona. il direttore sportivo Marroccu e il neo tecnico dei gialloblù Gabriele Cioffi nutrono molta stime nei confronti del giocatore, infatti l’attaccante francese guiderà le trame offensive della squadra la prossima stagione. il DS è riuscito a strappare un colpo economicamente molto vantaggioso visto che i lagunari avevano messo il giocatore a 9 milioni per poi venderlo a 4 milioni. Tutto questo perché il Venezia avrà una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante francese. Verona Mercato Acquisti Cessioni Per quanto riguarda le uscite invece, è ormai scontato l’addio dell’attaccante figlio d’arte con il numero novantanove: Il Cholito Simeone. Resta solo da definire quale ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo una lunga trattativa finalmente è fatta per il trasferimento di Thomas Henry dal Venezia ad un’ altra squadra sempre in Veneto, l’Hellas. il direttore sportivo Marroccu e il neo tecnico dei gialloblù Gabriele Cioffi nutrono molta stime nei confronti del giocatore, infatti l’attaccante francese guiderà le trame offensive della squadra la prossima stagione. il DS è riuscito a strappare un colpo economicamente molto vantaggioso visto che i lagunari avevano messo il giocatore a 9 milioni per poi venderlo a 4 milioni. Tutto questo perché il Venezia avrà una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante francese.Mercato Acquisti Cessioni Per quanto riguarda le uscite invece, è ormai scontato l’addio dell’attaccante figlio d’arte con il numero novantanove: Il Cholito. Resta solo da definire quale ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Anche il @Boro su #Henry, ma il giocatore spinge per l'Hellas - serieAnews_com : ???? Il #Napoli in pressing sul #Verona per #Simeone: avanzata l'offerta - CalcioNapoli24 : - OdeonZ__ : Gli affari del giorno: Henry al Verona, Caldara verso lo Spezia - tuttonapoli : Da Verona - Il Napoli spinge forte per Simeone: offerta ufficiale per chiudere, le cifre -