Calciomercato Udinese | salti di gioia per Sottil | “È fatta”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto fatto per l’approdo del giocatore all’soddisfatto dell’operazione: manca solamente l’ufficialità ma è. Andrealavora insieme all’per affrontare al meglio gli impegni di Serie A che attendono entrambi. Le trattative in otticavengono portate avanti. E ora, per un’operazione in particolare, manca solo l’ufficialità. È in ogni caso tutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.