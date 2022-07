Borsa | Milano cade a - 3 | 1% | spread a 215 punti

(Di giovedì 14 luglio 2022) Non si arresta la caduta di Piazza Affari con le tensioni politiche e una crisi di governo sempre più vicina. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,1% a 20.637. Tra i peggiori, in un listino che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i l… - ItalyNowadays : Borsa: Milano scivola -2,5%, la peggiore in Europa. #AttivitàTitoli #IndiciEconomici #Obbligazioni #PiazzaAffari… - FortunatoBille : #crisidigoverno...solo nel dubbio di una crisi, intanto: Borsa di Milano in caduta! Ma questo buffone, con i suoi b… - Azorahai86 : E la borsa di Milano crolla insieme a questo scempio. Grazie #ConteFaiSchifo e grazie movimento 5 merde - 6Ricomincio : -

***accentua le perdite, Ftse Mib - 3% (RCO). 14 - 07 - 22 14:26:58 (0381) 0 NNNNNon si arresta la caduta di Piazza Affari con le tensioni politiche e una crisi di governo sempre più vicina. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,1% a 20.637 punti. Tra i peggiori, in un listino che ...MILANO, 14 LUG - Non si arresta la caduta di Piazza Affari con le tensioni politiche e una crisi di governo sempre più vicina. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,1% a 20.637 punti. Tra i peggiori, in ...Piazza Affari supera la boa di metà giornata in peggioramento: in un clima già pesante su tutte le Borse europee, rimane la peggiore. Anche sulle tensioni politiche, il listino di Milano cede il 2,5%, ...