Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 13 luglio 2022

(Di giovedì 14 luglio 2022)TV: idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma documentaristico SuperQuark ha totalizzato 1778 spettatori (12.90% di share). La fiction La strada del silenzio su Canale5 ha conquistato in media 1382 spettatori (share 11.43%). La serie tv Chicago Fire su Italia1 ha realizzato 1243 spettatori (8.41%) nella media degli episodi; su Rai2 il film L’Intruso ha portato a casa 836 spettatori (5.80%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? – Speciale su Rai3 ha interessato 1521 spettatori (10.59%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 810 ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Sono stati diffusi i dati TER sugli ascolti radiofonici del 1 semestre 2022 #cosediradio 1 RTL 102.5 6.042.000 2 RD… - raspa90 : RT @IlContiAndrea: Sono stati diffusi i dati TER sugli ascolti radiofonici del 1 semestre 2022 #cosediradio 1 RTL 102.5 6.042.000 2 RDS 4.8… - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Ascolti tv di mercoledì 13 luglio 2022: Superquark vince contro La strada del silenzio #ascoltitv #datiauditel https… - occhio_notizie : Ascolti tv di mercoledì 13 luglio 2022: Superquark vince contro La strada del silenzio #ascoltitv #datiauditel - lattuga99 : RT @IlContiAndrea: Sono stati diffusi i dati TER sugli ascolti radiofonici del 1 semestre 2022 #cosediradio 1 RTL 102.5 6.042.000 2 RDS 4.8… -

RADIOVISIONE - Rtl 102.5 si conferma leader negliTER (Tavolo Editori Radio) riguardanti la radio del primo semestre 2022. La prima radiovisione d'Italia supera i sei milioni di ascoltatori e ...DayTime Pomeriggio, idel 13 luglio 2022 RAI 1 Don Matteo : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Sei Sorelle : 0.000.000 spettatori con 0.00 % di share. Estate in diretta : 0.000.000 ...Trend positivo per il mezzo, +1,3% di ascoltatori medi giornalieri. Per Deejay e m20 ritmo ancora più accelerato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...