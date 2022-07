Alza la gonna e palpeggia la 16enne tra i passanti: l'orrore dello straniero irregolare (Di giovedì 14 luglio 2022) Un ventinovenne tunisino è stato denunciato per violenza sessuale dopo aver palpeggiato una minorenne sul lungomare di Viareggio, in Toscana: portato in commissariato ed identificato, è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Un ventinovenne tunisino è stato denunciato per violenza sessuale dopo averto una minorenne sul lungomare di Viareggio, in Toscana: portato in commissariato ed identificato, è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno

