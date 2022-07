AltaRoma sfila Casa Preti | la riflessione di Mattia Piazza dal nome “Umane”

(Di giovedì 14 luglio 2022)alla Fashion Week romana targata 2022 porta in passerella abiti dal concept rivoluzionario e forte. Deciso come i passi “ruvidi” di chi ha indossato le creazioni diper la SS23. Tra gli spazi dell’ex caserma di Guido Reni 7, luogo che accoglie una delle manifestazioni romane del fashion, ha avuto luogo mercoledì 13 luglio lata delladi moda, lieta di presentare la sua ultimadal. La maison nasce dall’incontro tra il sarto palermitanoe l’architetto svizzero Steve Gallay. Iltrae origine dal pittore caravaggesco di scuola napoletana ...

Lei è trasformista e vagabonda, una versione moderna e femminile di Charlie Chaplin. Ricca davvero o per finzione cinematografica, ama trasformarsi perché adora la moda e cambia il suo aspetto come un'...... che con l'architetto svizzero Steve Gallay, ha dato vita, nel 2017, alla casa di moda Casa Preti, nel realizzare la collezione che ha sfilato connel Guido Reni Distric Proviamo a farcelo ... Altaroma, sfila 'la Santa Rita' di Casa Preti Il trasformismo di chi ama la sapienza sartoriale, effetti cinematografici declinati sugli abiti. Cambiano le tendenze, ma lo stile resta e torna ad essere protagonista in passerella ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sono 10 i designer del Biennio Specialistico in Fashion Design di Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) che hanno presentato ...