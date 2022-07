Volley Nations League femminile 2022: il Brasile doma il Giappone e va in semifinale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Comincia la fase finale della Volley Nations League femminile 2022, e lo spettacolo è subito di altissimo livello. Il Brasile, infatti, batte in quattro set il Giappone alla fine di una partita sempre molto equilibrata e incerta, a parte proprio l’ultimo parziale: 3-1 (29-27, 28-26, 20-25, 25-14) il risultato finale. Primi due set tiratissimi che si risolvono ad oltranza, con le verdeoro a prevalere sulle nipponiche. La formazione orientale, però, riesce a trovare un buon margine nella seconda parte del quarto set, confermando il vantaggio e quindi riaprendo la partita. Ma ecco che prontamente arriva la reazione delle sudamericane, che, un po’ tornando a salire di intensità, un po’ sfruttando il calo prestazionale delle avversarie, scappano nel quarto set e vincono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Comincia la fase finale della, e lo spettacolo è subito di altissimo livello. Il, infatti, batte in quattro set ilalla fine di una partita sempre molto equilibrata e incerta, a parte proprio l’ultimo parziale: 3-1 (29-27, 28-26, 20-25, 25-14) il risultato finale. Primi due set tiratissimi che si risolvono ad oltranza, con le verdeoro a prevalere sulle nipponiche. La formazione orientale, però, riesce a trovare un buon margine nella seconda parte del quarto set, confermando il vantaggio e quindi riaprendo la partita. Ma ecco che prontamente arriva la reazione delle sudamericane, che, un po’ tornando a salire di intensità, un po’ sfruttando il calo prestazionale delle avversarie, scappano nel quarto set e vincono ...

