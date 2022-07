Volkswagen ID.4 - La gamma si amplia con una variante integrale "intermedia" (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Volkswagen amplia la gamma della ID.4 presentano la versione Pro 4Motion, che si posiziona un gradino sotto rispetto alla GTX (la quale, a sua volta, ora acquista la denominazione 4Motion). Il nuovo allestimento viene proposto in Italia con prezzi a partire da 56.500 euro: questa versione si posiziona quindi a metà strada tra la Pro Performance da 204 CV, a trazione posteriore (litino da 53.650 euro), e la GTX da 299 CV (60.250 euro). 265 CV e 514 km di autonomia. La ID.4 Pro 4Motion adotta un powertrain a doppio motore da 265 CV ed è capace di toccare i 100 km/h in 6,9 secondi. Con la batteria da 77 kWh, la Suv dichiara una autonomia di 514 km calcolata nel ciclo Wltp. La ricarica a 135 kW consente di passare dal 5 all'80% in 36 minuti. Sull'asse posteriore è installato il motore principale sincrono a magneti permanenti da 204 CV, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laladella ID.4 presentano la versione Pro 4Motion, che si posiziona un gradino sotto rispetto alla GTX (la quale, a sua volta, ora acquista la denominazione 4Motion). Il nuovo allestimento viene proposto in Italia con prezzi a partire da 56.500 euro: questa versione si posiziona quindi a metà strada tra la Pro Performance da 204 CV, a trazione posteriore (litino da 53.650 euro), e la GTX da 299 CV (60.250 euro). 265 CV e 514 km di autonomia. La ID.4 Pro 4Motion adotta un powertrain a doppio motore da 265 CV ed è capace di toccare i 100 km/h in 6,9 secondi. Con la batteria da 77 kWh, la Suv dichiara una autonomia di 514 km calcolata nel ciclo Wltp. La ricarica a 135 kW consente di passare dal 5 all'80% in 36 minuti. Sull'asse posteriore è installato il motore principale sincrono a magneti permanenti da 204 CV, ...

