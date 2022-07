Ucraina, psicologa militare: “Soldati in stress acuto, vedere corpi compagni bruciati choc indelebile” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “La diagnosi per la maggior parte dei militari ucraini impegnati nella guerra in questo momento? Senz’altro quella di ‘stress acuto’. I Soldati che vedono come i loro compagni vengono bruciati o strappati via alla vita in un attimo da armi pesanti, o granate che carbonizzano i corpi, ricevono un’indelebile impulso sulla loro psiche”. Ad affermarlo, in un’intervista con l’Adnkronos, è la psicologa militare Ucraina Olena Nahorna, che parla da un luogo segreto sulla linea del fronte (“non posso rivelare dove mi trovo ma si tratta di un obiettivo militare”, spiega). Olena, occhi cerulei e buoni, volto rassicurante, grande calma, racconta: “Quello che differenzia la loro patologia da altre ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “La diagnosi per la maggior parte dei militari ucraini impegnati nella guerra in questo momento? Senz’altro quella di ‘’. Iche vedono come i lorovengonoo strappati via alla vita in un attimo da armi pesanti, o granate che carbonizzano i, ricevono un’impulso sulla loro psiche”. Ad affermarlo, in un’intervista con l’Adnkronos, è laOlena Nahorna, che parla da un luogo segreto sulla linea del fronte (“non posso rivelare dove mi trovo ma si tratta di un obiettivo”, spiega). Olena, occhi cerulei e buoni, volto rassicurante, grande calma, racconta: “Quello che differenzia la loro patologia da altre ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Ucraina, psicologa militare: “Soldati in stress acuto, vedere corpi compagni bruciati choc indelebile” - LocalPage3 : Ucraina, psicologa militare: 'Soldati in stress acuto, vedere corpi compagni bruciati choc indelebile'… - fisco24_info : Ucraina, psicologa militare: 'Soldati in stress acuto, vedere corpi compagni bruciati choc indelebile': (Adnkronos)… - lifestyleblogit : Ucraina, psicologa militare: 'Soldati in stress acuto, vedere corpi compagni bruciati choc indelebile' - - italiaserait : Ucraina, psicologa militare: “Soldati in stress acuto, vedere corpi compagni bruciati choc indelebile” -