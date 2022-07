(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Due organizzazioni veterane degli Stati Uniti hannoato ileroe simbolo della guerra in, con dei. Lo riporta il canale di informazioni Ukraine Now. Alla bestiola, che è ormai diventata celebre in tutto il mondo per le sue operazioni che coadiuvano i militari, soprattutto gli artificieri, sono stati consegnati un diploma e una medaglia al valor militare.

Ucraina: il cane 'Pallottola' onorato negli Usa con premi commemorativi Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Due organizzazioni veterane degli Stati Uniti hanno premiato il cane eroe simbolo della guerra in Ucraina, Pallottola, con dei premi commemorativi. Lo riporta il canale di ...