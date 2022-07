Taxi: Rampelli, 'Draghi non si faccia condizionare da Uber come Macron' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Basta pagliacciate contro i tassisti, l'Italia non prenda ordini dalle multinazionali straniere e Draghi non si faccia condizionare da Uber come Macron. L'Unione europea non contempla di agire sul trasporto pubblico non di linea, che segue tariffe stabilite da organi pubblici e quindi non si capisce cosa c'entri con la concorrenza. E comunque qui si sta cercando di togliere lavoro e conseguenti guadagni a chi sgobba volante in pugno giorno e notte, svolgendo anche un servizio rischioso". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. "Non è giusto -aggiunge- togliere loro un pezzo di mercato per consegnarlo ai centralinisti esterni di una piattaforma digitale che intasca soldi sfruttando il lavoro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Basta pagliacciate contro i tassisti, l'Italia non prenda ordini dalle multinazionali straniere enon sida. L'Unione europea non contempla di agire sul trasporto pubblico non di linea, che segue tariffe stabilite da organi pubblici e quindi non si capisce cosa c'entri con la concorrenza. E comunque qui si sta cercando di togliere lavoro e conseguenti guadagni a chi sgobba volante in pugno giorno e notte, svolgendo anche un servizio rischioso". Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. "Non è giusto -aggiunge- togliere loro un pezzo di mercato per consegnarlo ai centralinisti esterni di una piattaforma digitale che intasca soldi sfruttando il lavoro ...

