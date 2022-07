Sul salario minimo tutte le contraddizioni di Giuseppi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il salario minimo è uno dei totem ideologici che i Cinque Stelle hanno piantato davanti a Palazzo Chigi per indebolire Draghi con un'escalation di pretese identitarie apparentemente irrinunciabili. Dopo il cahier de doleances messo per iscritto da Conte, sono scesi in campo tutti i colonnelli usando toni sempre più ultimativi: non serve un segnale minimo, ma il salario minimo di nove euro, senza subordinate. Vedremo se e in quale misura alla fine il premier sarà disposto a cedere, ben sapendo che così aprirebbe il vaso di Pandora delle rivendicazioni, col rischio di far implodere una maggioranza già sull'orlo della crisi. Nessuno mette in dubbio che siano necessarie misure straordinarie per tutelare il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati schiacciato da aumenti di prezzo ormai incontrollati non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilè uno dei totem ideologici che i Cinque Stelle hanno piantato davanti a Palazzo Chigi per indebolire Draghi con un'escalation di pretese identitarie apparentemente irrinunciabili. Dopo il cahier de doleances messo per iscritto da Conte, sono scesi in campo tutti i colonnelli usando toni sempre più ultimativi: non serve un segnale, ma ildi nove euro, senza subordinate. Vedremo se e in quale misura alla fine il premier sarà disposto a cedere, ben sapendo che così aprirebbe il vaso di Pandora delle rivendicazioni, col rischio di far implodere una maggioranza già sull'orlo della crisi. Nessuno mette in dubbio che siano necessarie misure straordinarie per tutelare il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati schiacciato da aumenti di prezzo ormai incontrollati non ...

Pubblicità

carlosibilia : Da giorni ci chiamano irresponsabili perché chiediamo con forza il #salariominimo. Oggi Draghi annuncia un provvedi… - La7tv : #inonda Bersani: 'Lavorare sul salario minimo. In Italia ci sono contratti di lavoro corsari' - Agenzia_Ansa : 'Oggi a livello europeo è stata approvata la direttiva sul salario minimo, il governo intende muoversi in questa di… - LinaPenny1 : RT @LaNotiziaTweet: Presa in giro sul Salario minimo. Anche i sindacati senza parole. Landini e Bombardieri: da Draghi solo discorsi evasiv… - FraPrincipess_ : Allora cosa fare? - legge sul salario minimo legale > 10€/h al lordo; - legge sulla rappresentanza dei sindacati… -