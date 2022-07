Scaroni | «Mi aspetto cose importanti dal mercato nei prossimi giorni»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Abbiamo vissuto alcune settimane fantastiche dopo aver vinto lo scudetto. Ricordiamo tutti la folla di tifosi esultanti. Ho trovato un grande entusiasmo in Pioli, che è sempre “on fire”, i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Miche Maldini e Massara portino Calcio e Finanza.

Pubblicità

pietroraffa : == Scaroni:'Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti le loro strategie e i loro progetti e sono sicuro che a… - CalcioFinanza : Milan, il presidente Scaroni: «Sono sicuro che dal mercato arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni»… - FraNasato : Scaroni a Milan TV: “Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercat… - TeofiloSteven : RT @pietroraffa: == Scaroni:'Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti le loro strategie e i loro progetti e sono sicuro che avverran… - acm1899m : RT @pietroraffa: == Scaroni:'Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti le loro strategie e i loro progetti e sono sicuro che avverran… -

Milan News

Ora gli investimenti sono ripresi e miche il prezzo del petrolio possa ridimensionarsi, anche se c'è da sottolineare come anche al prezzo attuale l'economia cresce". Daottimismo ...Ora gli investimenti sono ripresi e miche il prezzo del petrolio possa ridimensionarsi, anche se c'è da sottolineare come anche al prezzo attuale l'economia cresce". Daottimismo ... Scaroni a MilanTv: "Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Mi aspetto cose... ROMA - Guardare con fiducia al futuro malgrado i tanti fattori di crisi sui mercati, e investire sull'economia reale per cogliere le opportunità che si aprono anche nei momenti di crisi. E' il messagg ...È tempo perso inseguire le trattative di mercato in queste ore. Lascio molto volentieri il compito ai cronisti che se ne occupano da gennaio a dicembre. Piuttosto credo che sia ...