Pascalì sà vennuto è scarp | speriamo non venda pure il cappotto

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è un giocatore del Chelsea e mi scuserà il grandissimo Eduardo De Filippo se mi permetto di utilizzare una piccola parte del suo ‘Natale in casa Cupiello‘ per parlare di calcio. Ma quando qualcosa è geniale finisce per essere un valido strumento anche in campi dove mai ti aspetteresti di utilizzarlo. Ed allora mi tolgo il cappello davanti al maestro De Filippo, ma è dal 30 maggio, ovvero da quando De Laurentiis ha detto: “Faremo di tutto per vincere lo scudetto“ che penso a questo titolo. Chiamatelo sesto senso, sarà che ci siamo abituati ai colpi di teatro che il presidente prova a fare, sperando che con gli effetti speciali si mascheri la verità. Ma quelli vanno bene al cinema, ambiente che De Laurentiis conosce benissimo, nonostante oramai la FilmAuro sia quasi completamente dipendente dal Calcio Napoli, ma questa è un’altra storia. Ed allora Koulibaly ceduto al ...