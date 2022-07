Papa nomina tre donne nel dicastero che sceglie i Vescovi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come aveva preannunciato in una recente intervista all'agenzia Reuters, Papa Francesco ha nominato tre donne, due suore e una laica, nel dicastero dei Vescovi, l'ufficio vaticano che istruisce le nomine episcopali del pontefice in tutto il mondo. Si tratta di suor Raffaella Petrini, Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, suor Yvonne Reungoat, già Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice e di Maria Lia Zervino, Presidente dell`Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche.Il Papa ha poi nominato membri del dicastero i Cardinali Anders Arborelius, Vescovo di Stockholm (Svezia); Jose F. Advincula, Arcivescovo di Manila (Filippine); José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come aveva preannunciato in una recente intervista all'agenzia Reuters,Francesco hato tre, due suore e una laica, neldei, l'ufficio vaticano che istruisce le nomine episcopali del pontefice in tutto il mondo. Si tratta di suor Raffaella Petrini, Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, suor Yvonne Reungoat, già Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice e di Maria Lia Zervino, Presidente dell`Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche.Ilha poito membri deli Cardinali Anders Arborelius, Vescovo di Stockholm (Svezia); Jose F. Advincula, Arcivescovo di Manila (Filippine); José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa ...

