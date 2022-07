Omicidio di via Novelli | la madre dell’imputato | “Tutto è cambiato | non dormiamo più”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Bergamo. “Se quel giorno non avessi chiamato mio figlio, svegliandolo, per dirgli di avvisare la nonna che non saremmo tornati a pranzo,questo non sarebbe successo”. A parlare davanti alla Corte d’assise del tribunale, in un’aula rovente, è Maria Daò,di Alessandro Patelli, il 21enne accusato dell’di Marwen Tayari, avvenuto l’8 agosto 2021 in via, a Bergamo. La donna trattiene le lacrime. Quel giorno il figlio maggiore Matteo stava lavorando al campo di famiglia di Trescore Balneario, quando si è ferito con una sega. Il padre, che era con lui, lo ha accompagnato al pronto soccorso ed ha chiamato la moglie per avvisarla che non sarebbero tornati in tempo per pranzare tutti insieme dalla nonna. “Alessandro dormiva, era domenica ed erano le 11 passate. L’ho chiamato perché non riuscivo ad ...