Napoli – Simeone per il post Petagna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Monza in seguito alla scalata in serie A sta rivoluzionando tutti i compartimenti della squadra e questa volta è vicina ad Andrea Petagna del Napoli. L’indiscrezione, infatti, arriva proprio da Napoli e sembra che Petagna possa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Nell’attacco del Napoli ci sono già L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Monza in seguito alla scalata in serie A sta rivoluzionando tutti i compartimenti della squadra e questa volta è vicina ad Andreadel. L’indiscrezione, infatti, arriva proprio dae sembra chepossa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Nell’attacco delci sono già L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per la difesa si pensa ad #Acerbi: c'è già l'ok del giocatore. I dettagli - zar_est : Mercato Napoli: Via Koulibaly, in arrivo Acerbi e Ostigaard. Per l'attacco pronti 20 milioni per Simeone. Banter era is coming. - Gianluc96955001 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Napoli, per la difesa si pensa ad #Acerbi: c'è già l'ok del giocatore. I dettagli - whtylly : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Napoli, per la difesa si pensa ad #Acerbi: c'è già l'ok del giocatore. I dettagli - napolista : CorSport: Napoli-#Mertens, possibile riapertura della trattativa per il rinnovo Pista difficile ma non impossibile… -