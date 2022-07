Napoli, non solo Kim Min-Jae: il sostituto di Koulibaly può arrivare dalla Serie A (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dato ormai quasi per certo l’addio al Napoli del capitano Kalidou Kolibaly, è tempo per la dirigenza partenopea di guardarsi intorno. Non basterà infatti il giovane Ostigard a colmare l’enorme vuoto di uno dei difensori più forti della nostra Serie A. Il principale indiziato a sostituire il centrale senegalese sarebbe Kim Min-Jae, centrale venticinquenne in forza al Fenerbahce e da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Tuttavia il Napoli non sarebbe la sola squadra sulle tracce del sudcoreano, su cui sarebbe forte l’interesse del Rennes. Per questo motivo secondo Gianluca Di Marzio il Napoli potrebbe infatti virare sul difensore della Lazio Francesco Acerbi. Francesco Acerbi Lazio Napoli Acerbi infatti nonostante l’età avanzata rappresenterebbe un profilo ideale, che ha già una grande ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dato ormai quasi per certo l’addio aldel capitano Kalidou Kolibaly, è tempo per la dirigenza partenopea di guardarsi intorno. Non basterà infatti il giovane Ostigard a colmare l’enorme vuoto di uno dei difensori più forti della nostraA. Il principale indiziato a sostituire il centrale senegalese sarebbe Kim Min-Jae, centrale venticinquenne in forza al Fenerbahce e da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Tuttavia ilnon sarebbe la sola squadra sulle tracce del sudcoreano, su cui sarebbe forte l’interesse del Rennes. Per questo motivo secondo Gianluca Di Marzio ilpotrebbe infatti virare sul difensore della Lazio Francesco Acerbi. Francesco Acerbi LazioAcerbi infatti nonostante l’età avanzata rappresenterebbe un profilo ideale, che ha già una grande ...

Pubblicità

santegidionews : Sono arrivati dai quartieri della periferia e dal Centro storico e hanno invaso Piazza Municipio a #Napoli. Non un… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'Se #Koulibaly dovesse decidere di andare via non lo finiremo mai di ringraziare e guai a c… - claudioruss : #Koulibaly non partirà da Milano fin quando non sarà definito l'affare col #Chelsea: potrebbe arrivare a Dimaro sol… - nnippl93 : @davide_luise Ma i tifosi del Napoli sono una manica di ritardati , da sempre non è una cosa di adesso - dialessandro5 : @GiuseppeJDono @fraaan_tweet @Napoli_Report @LucaMarchetti @SkySport Perché no avrebbe senso provarci ma perdi k2 p… -