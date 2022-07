M5s, al via il Consiglio nazionale che dovrà decidere sulla crisi di governo (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' iniziato con un po' di ritardo, intorno alle 9, il Consigilio nazionale del M5s. L'incontro è stato convocato da Giuseppe Conte con lo scopo di decidere in merito al voto di fiducia sul Dl Aiuti in votazione domani al Senato. Nel caso in cui il Movimento scelga di uscire dall'aula, come ha fatto alla Camera, è probabile l'apertura di una crisi di governo. E' questo lo scenario per cui spingono gran parte dei grillini. Ancora ieri il premier Draghi ha ripetuto come "non ci sarà un altro governo senza il Movimento cinque stelle". Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' iniziato con un po' di ritardo, intorno alle 9, il Consigiliodel M5s. L'incontro è stato convocato da Giuseppe Conte con lo scopo diin merito al voto di fiducia sul Dl Aiuti in votazione domani al Senato. Nel caso in cui il Movimento scelga di uscire dall'aula, come ha fatto alla Camera, è probabile l'apertura di unadi. E' questo lo scenario per cui spingono gran parte dei grillini. Ancora ieri il premier Draghi ha ripetuto come "non ci sarà un altrosenza il Movimento cinque stelle".

