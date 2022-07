L’aumento di CO2 non è dovuto al rialzo delle temperature (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 12 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un grafico secondo cui L’aumento di CO2 nell’atmosfera sarebbe provocato dall’incremento delle temperature. Questo dato ribalterebbe di fatto il paradigma scientifico del cambiamento climatico, negando le responsabilità dell’attività umana in relazione alL’aumento delle temperature globali, dal momento che le emissioni di anidride carbonica diventerebbero la conseguenza – e non più la causa – del riscaldamento globale. Il grafico oggetto della segnalazione Si tratta di una notizia falsa. Il grafico oggetto della segnalazione è contenuto in una ricerca pubblicata nel 2013 da un team di scienziati norvegesi (Humlum et al.) sulla rivista “Global and ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 12 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un grafico secondo cuidi CO2 nell’atmosfera sarebbe provocato dall’incremento. Questo dato ribalterebbe di fatto il paradigma scientifico del cambiamento climatico, negando le responsabilità dell’attività umana in relazione alglobali, dal momento che le emissioni di anidride carbonica diventerebbero la conseguenza – e non più la causa – del riscaldamento globale. Il grafico oggetto della segnalazione Si tratta di una notizia falsa. Il grafico oggetto della segnalazione è contenuto in una ricerca pubblicata nel 2013 da un team di scienziati norvegesi (Humlum et al.) sulla rivista “Global and ...

