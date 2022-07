La Germania deve stare dalla parte giusta della storia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Jürgen Habermas ja difeso l’atteggiamento cauto del cancelliere tedesco rispetto all’Ucraina, ma secondo lo storico Timothy Snyder il filosofo commette un errore storico e minimizza le responsabilità tedesche per la situazione attuale. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Jürgen Habermas ja difeso l’atteggiamento cauto del cancelliere tedesco rispetto all’Ucraina, ma secondo lo storico Timothy Snyder il filosofo commette un errore storico e minimizza le responsabilità tedesche per la situazione attuale. Leggi

Pubblicità

marcoconterio : ?????? Ieri incontro tra l'entourage di Matthijs de Ligt e il #FCBayern. Secondo Sky Germania c'è intesa totale tra… - capitanharlcok : RT @luigivanti: Dunque vediamo. - in Francia,da più di un mese Macron non ha un Governo; - in Olanda,Rutte deve affrontare una mezza guerra… - rekotc : RT @LucillaMariani: @giulianol @aprosopos_ @davidemaggio @elonmusk Giusto !Tutto l’Occidente,grazie allo Spid,deve far impallidire il ricor… - marina82854013 : RT @luigivanti: Dunque vediamo. - in Francia,da più di un mese Macron non ha un Governo; - in Olanda,Rutte deve affrontare una mezza guerra… - KEPLER_452B__ : RT @LucillaMariani: @giulianol @aprosopos_ @davidemaggio @elonmusk Giusto !Tutto l’Occidente,grazie allo Spid,deve far impallidire il ricor… -