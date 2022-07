Il rischio blackout potrebbe portare a scenari apocalittici: sarà estinzione dei tecno-europei? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – Stando a quanto dicono gli esperti, la crisi idrica e di siccità che stiamo attraversando, potrebbe portare anche ad una serie di blackout. In questa situazione di “emergenza climatica”, come la chiamano i metereologi, è proprio l’estate a presentare le maggiori problematiche. Lasciamo però perdere per un attimo gli appelli dei carostrofisti del clima e concentriamoci su quanto realmente sta accadendo. O su quanto di più assurdo potrebbe accadere. Le risorse energetiche Per la sua posizione geograficamente strategica, composta da una morfologia idrogeologica adattatisima alle sue esigenze, l’Italia è uno dei territori al mondo più ricchi di risorse. Tra questi, inutile dirlo, vi sono certamente le risorse idriche. Se in questo momento la maggior parte dei lettori penserà al mare, in realtà i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – Stando a quanto dicono gli esperti, la crisi idrica e di siccità che stiamo attraversando,anche ad una serie di. In questa situazione di “emergenza climatica”, come la chiamano i metereologi, è proprio l’estate a presentare le maggiori problematiche. Lasciamo però perdere per un attimo gli appelli dei carostrofisti del clima e concentriamoci su quanto realmente sta accadendo. O su quanto di più assurdoaccadere. Le risorse energetiche Per la sua posizione geograficamente strategica, composta da una morfologia idrogeologica adattatisima alle sue esigenze, l’Italia è uno dei territori al mondo più ricchi di risorse. Tra questi, inutile dirlo, vi sono certamente le risorse idriche. Se in questo momento la maggior parte dei lettori penserà al mare, in realtà i ...

