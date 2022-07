“GFVip 7” | Alfonso Signorini svela un indizio inequivocabile sulla nuova concorrente | ecco chi è

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 14 marzo 2022 Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Pochi giorni dopo si è iniziato parlare dellaedizione del reality show. Infatti la settima edizione del, condotta da, tra poco più di un mese riaprirà i battenti su Canale 5. Secondo TvBlog, la data di inizio è fissata per il 19 settembre 2022. In questi giorni, attraverso il suo profilo Instagram,Signori stando vari indizi sui nuovi concorrenti. In queste ore unha condotto i fan del programma verso una super Vip:di chi si tratta.Recentementeha lanciato sui social un, la foto di un anello blu, ...

Pubblicità

lunaland_4 : RT @doubleG____: è il 18 settembre 2035 ilary blasi conduce la 20esima edizione del gfvip: in collegamento c'è alfonso signorini per fare u… - pyridoxal_vinc : @GrandeFratello Caro Alfonso, qualora tu volessi riscattare la tua credibilità dovresti arruolare: ELIANA MICHELAZZ… - pyridoxal_vinc : Caro Alfonso, qualora tu volessi riscattare la tua credibilità dovresti arruolare: ELIANA MICHELAZZO - DONNA PAMELA… - MondoTV241 : GF Vip, Giucas Casella il messaggio ad Alfonso Signorini , ecco la richiesta (VIDEO) #giucascasella #gfvip - infoitcultura : Alfonso Signorini, nuovo dettaglio di un concorrente del GFVip 7: Iannone smentisce (FOTO) -

A lanciare l'indizio è stato in queste oreSignorini, che sui social ha condiviso una storia che riporta un enigmatico indovinello: 'Per il quarto concorrente del #gfvip7 un'ametista della ...Arriva l'ennesimo indizio da parte diSignorini sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. La foto è quella di un anello blu, in basso compare la scritta 'un'ametista della nonna per una vita a tutto gas' . 'Tutti hanno ...GF Vip 7, Ginevra Lamborghini tra i concorrenti Non tutti si ricordano che… In queste settimane si sta delineando il prossimo cast del Grande Fratello Vip 7, il reality che ci terrà compagnia dal pro ...Intervistata dal settimanale "Chi Magazine", Orietta Berti ha parlato della sua nuova esperienza come opinionista della settima edizione del "Grande Fratello Vip".