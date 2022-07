Gf Vip, un’ex gieffina lancia la sua autobiografia con segreti inconfessabili (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex gieffina è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 5 e adesso è pronta a cimentarsi nel mondo della letteratura con una autobiografia Al Grande Fratello ha fatto delle belle amicizie, ha ritrovato se stessa e la voglia di raccontarsi ma soprattutto al reality Mediaset ha trovato l’amore di Andrea Zenga e adesso Rosalinda Cannavò è pronta a lanciare il suo primo libro. Si tratta di una autobiografia dove rivela segreti inconfessabili non risparmiando nessuno. Dunque l’ex gieffina e conduttrice di Casa Chi è pronta a svelare segreti e retroscena sulla sua vita privata. Rosalinda è stata una grande protagonista dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip dove ha stretto una grande amicizia con Dayane Mello. Amicizia poi naufragata lontano ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’exè stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 5 e adesso è pronta a cimentarsi nel mondo della letteratura con unaAl Grande Fratello ha fatto delle belle amicizie, ha ritrovato se stessa e la voglia di raccontarsi ma soprattutto al reality Mediaset ha trovato l’amore di Andrea Zenga e adesso Rosalinda Cannavò è pronta are il suo primo libro. Si tratta di unadove rivelanon risparmiando nessuno. Dunque l’exe conduttrice di Casa Chi è pronta a svelaree retroscena sulla sua vita privata. Rosalinda è stata una grande protagonista dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip dove ha stretto una grande amicizia con Dayane Mello. Amicizia poi naufragata lontano ...

