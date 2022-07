Figli, case, società: Francesco Totti e Ilary Blasi, la decisione sulla separazione milionaria (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sarebbero presi diversi mesi di tempo prima di ufficializzare la fine del loro indimenticabile e iconico matrimonio non soltanto per gestire al meglio la cosa con i Figli Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016), e attendere la fine de L’isola dei famosi, ma per occuparsi del loro immenso patrimonio, costruito in circa un ventennio di carriere ben distinte. Un grande impero, quello di Ilary Blasi e Francesco Totti, fatto di aziende, ramificate in diversi settori. Pensare che si parla di almeno 84 milioni di euro di patrimonio. Aziende immobiliari, sportive le cui quote spettano anche ai famigliari della coppia al capolinea, come per esempio la sorella della conduttrice, Melory Blasi. Grazie al Messaggero, adesso è chiaro come Ilary Blasi e ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sarebbero presi diversi mesi di tempo prima di ufficializzare la fine del loro indimenticabile e iconico matrimonio non soltanto per gestire al meglio la cosa con iCristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016), e attendere la fine de L’isola dei famosi, ma per occuparsi del loro immenso patrimonio, costruito in circa un ventennio di carriere ben distinte. Un grande impero, quello di, fatto di aziende, ramificate in diversi settori. Pensare che si parla di almeno 84 milioni di euro di patrimonio. Aziende immobiliari, sportive le cui quote spettano anche ai famigliari della coppia al capolinea, come per esempio la sorella della conduttrice, Melory. Grazie al Messaggero, adesso è chiaro comee ...

