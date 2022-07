Elio Vito e le dimissioni accolte subito: “Me lo aspettavo, in questa destra non ho più spazio. Candidarmi a sinistra? Perché no, vediamo” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Starò con le persone discriminate per l’orientamento sessuale e per l’identità di genere, con i consumatori che vengono arrestati se anziché andare dallo spacciatore coltivano cannabis, starò con chi non ha reddito, con chi non ha cittadinanza, chi non ha diritti”. Con un discorso che sembra incollato dal manifesto di un collettivo studentesco di sinistra, l’ex pasdaran berlusconiano Elio Vito si è dimesso da deputato della Repubblica dopo otto legislature. Due decenni ininterrotti in cui è stato uno dei più fidati colonnelli dell’uomo di Arcore a palazzo Chigi, prima da capogruppo di Forza Italia (2001-2008) e poi da ministro per i Rapporti con il Parlamento (2008-2011), e in quanto tale alfiere del suo verbo fatto di leggi ad personam e attacchi ai giudici. Salvo poi, negli ultimi anni, buttarsi anima e corpo nella battaglia per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Starò con le persone discriminate per l’orientamento sessuale e per l’identità di genere, con i consumatori che vengono arrestati se anziché andare dallo spacciatore coltivano cannabis, starò con chi non ha reddito, con chi non ha cittadinanza, chi non ha diritti”. Con un discorso che sembra incollato dal manifesto di un collettivo studentesco di, l’ex pasdaran berlusconianosi è dimesso da deputato della Repubblica dopo otto legislature. Due decenni ininterrotti in cui è stato uno dei più fidati colonnelli dell’uomo di Arcore a palazzo Chigi, prima da capogruppo di Forza Italia (2001-2008) e poi da ministro per i Rapporti con il Parlamento (2008-2011), e in quanto tale alfiere del suo verbo fatto di leggi ad personam e attacchi ai giudici. Salvo poi, negli ultimi anni, buttarsi anima e corpo nella battaglia per i ...

elio_vito : Renzi dice che Conte è narcisista. Renzi... - elio_vito : Signor Presidente, Colleghe, Colleghi, Vi chiedo di accogliere le mie dimissioni. Credo che quando, come me, si rom… - elio_vito : Visto come si fa? @matteorenzi @CarloCalenda @luigidimaio - francescaterenz : @carlosibilia @elio_vito Un essere umano che passa da FI al M5S deve aver usato droghe veramente pericolose. - mmachiavelli : La Cina è all'avanguardia digitale? Ri SI, ma per la più sofisticata sorveglianza tecnologica di massa del mondo.… -