Diciassette anni senza Kika Mamoli: "Sei stata un riferimento per la comunità bergamasca" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bergamo. Sono trascorsi 17 anni dalla scomparsa di Mariagrazia Mamoli Minetti, per tutti Kika, ex presidente dell'Associazione Cure Palliative e promotrice dell'Hospice di Bergamo. Per ricordarla, alle 18 del 14 luglio all'entrata dell'hospice di Borgo Palazzo verrà celebrata una messa che sarà accompagnata dal coro di Fuipiano al Brembo a cui seguirà un momento musicale del duo di mandolino e chitarra Lamcja – Magoni del gruppo Estudiantina, con un piccolo rinfresco organizzato dai volontari. Dall'Associazione Cure Palliative spiegano: "Sarà un'occasione per stare tutti insieme con il sorriso: i volontari, i medici, gli infermieri, gli psicologi, i parenti dei malati, i cittadini, gli artisti, le scuole, le aziende… ancora ti ricordano e continuano a portare avanti l'ACP". Parlando di Kika, evidenziano: "Sei ...

