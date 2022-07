Covid, oggi nel Lazio oltre 10.000 casi e 15 morti: salgono i ricoveri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua a correre il virus e la pandemia, nonostante le restrizioni siano sempre meno, non si può dire (purtroppo) ancora sconfitta. E i casi in aumento nelle ultime settimane lo stanno dimostrando. Nel Lazio oggi si sono registrati oltre 10.000 nuovi contagi (per l’esattezza 10.062, mentre ieri ne erano 13.386). Ma salgono i ricoveri e le terapie intensive. I dati Covid del 13 luglio nel Lazio Sono 10.062 i nuovi casi registrati nel Lazio, contagi leggermente in calo rispetto alla giornata di ieri. In aumento, invece, i ricoveri (+41 pazienti in ospedale) e le terapie intensive, che aumentano di 6 posti. Ma ecco nel dettaglio tutti i dati di oggi: Ricoverati + 41 Terapie intensive ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua a correre il virus e la pandemia, nonostante le restrizioni siano sempre meno, non si può dire (purtroppo) ancora sconfitta. E iin aumento nelle ultime settimane lo stanno dimostrando. Nelsi sono registrati10.000 nuovi contagi (per l’esattezza 10.062, mentre ieri ne erano 13.386). Mae le terapie intensive. I datidel 13 luglio nelSono 10.062 i nuoviregistrati nel, contagi leggermente in calo rispetto alla giornata di ieri. In aumento, invece, i(+41 pazienti in ospedale) e le terapie intensive, che aumentano di 6 posti. Ma ecco nel dettaglio tutti i dati di: Ricoverati + 41 Terapie intensive ...

Pubblicità

DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - GiovaQuez : Oggi si registrano 142.967 nuove diagnosi, 157 decessi e 97.438 guariti. A livello ospedaliero: +15 terapie intens… - francidilorito : RT @Lorenzo62752880: Oggi ci sono stati 127 decessi Covid? Vogliamo sapere l'età media e quanti erano vaccinati. Perché non danno queste in… - Rockland2304 : RT @Lorenzo62752880: Oggi ci sono stati 127 decessi Covid? Vogliamo sapere l'età media e quanti erano vaccinati. Perché non danno queste in… -