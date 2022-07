Andrea Iannone smentisce la sua partecipazione al GF Vip | ecco cosa ha detto

(Di mercoledì 13 luglio 2022) In queste ore, Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo indizio inerente un futuro concorrente del reality show di Canale 5. Il dettaglio mostrato dal presentatore sembrava appartenere ad, ragion per cui in molti hanno cominciato ad ipotizzare che fosse lui il nuovo concorrente del GF Vip. A distanza di L'articolo proviene da KontroKultura.

ha smentito seccamente su Instagram Story la sua partecipazione come concorrente al GF Vip 7. Non ci saranno invece il giovane attore di film per adulti Max Felicitas , la celebre ...Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle ,sembrava essere a un passo dalla porta rossa del Grande fratello vip , ma il motociclista ha frenato gli entusiasmi. La voce di una sua ... Andrea Iannone, fuoco sui giornali: “Leggo notizie che non mi riguardano, al momento penso solo a due cose” Arriva un amatissimo sportivo nostrano nel cast del GF Vip A distanza di ore dall'indiscrezione, arriva tutta la verità.La caccia ai componenti del cast del GFVIP 7 è in corso e Signorini ha lanciato un nuovo indizio: scopriamo di cosa si tratta e quali sono le ipotesi!