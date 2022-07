World Games 2022, Francesca Marletta e Simone Cavalera da record nel rock’n roll acrobatico: finale e sesta posizione (Di martedì 12 luglio 2022) Non è arrivata la medaglia per Francesca Marletta e Simone Cavalara nel rock’n roll acrobatico ai World Games 2022 (in corso di svolgimento a Birmingham, negli Stati Uniti d’America), ma il risultato raggiunto è storico per il movimento azzurro della danza sportiva. Grazie a una splendida prestazione in semifinale, conclusa con il quarto posto, i due azzurri hanno meritatamente conquistato l’accesso in finale (insieme a Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Francia) totalizzando ben 85.74 punti. Il risultato conquistato è come detto storico: è la prima volta nella storia dei World Games che una coppia italiana si qualifica in finale in questa ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Non è arrivata la medaglia perCavalara nelai(in corso di svolgimento a Birmingham, negli Stati Uniti d’America), ma il risultato raggiunto è storico per il movimento azzurro della danza sportiva. Grazie a una splendida prestazione in semi, conclusa con il quarto posto, i due azzurri hanno meritatamente conquistato l’accesso in(insieme a Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Francia) totalizzando ben 85.74 punti. Il risultato conquistato è come detto storico: è la prima volta nella storia deiche una coppia italiana si qualifica inin questa ...

