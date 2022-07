Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fuori dal programma: selfie in palestra senza maglia (Di martedì 12 luglio 2022) Siamo abituati a vederlo negli studi di Uomini e Donne, ma sui social Riccardo Guarnieri si è mostrato così: il selfie in palestra Il bel cavaliere del Trono Over colpisce ancora. Sui social Riccardo Guarnieri si è mostrato così ed ha mandato in tilt le incallite fan che non hanno certamente esitato a lasciare un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 12 luglio 2022) Siamo abituati a vederlo negli studi di, ma sui socialsi è mostrato così: ilinIl bel cavaliere del Trono Over colpisce ancora. Sui socialsi è mostrato così ed ha mandato in tilt le incallite fan che non hanno certamente esitato a lasciare un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

