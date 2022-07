Ultime Notizie – E’ morto il mago Tony Binarelli, aveva 81 anni (Di martedì 12 luglio 2022) E’ morto il mago Tony Binarelli. Personaggio celebre nella tv degli anni ’90, Binarelli aveva 81 anni e si è spento all’ospedale Sandro Pertini di Roma a causa di una lunga malattia. Lo riferisce il sito del ‘Messaggero’. Dal 1991 al 1995 con le sue partecipazioni a Buona Domenica di Canale 5 ha conquistato il Telegatto, unico prestigiatore a vincere l’oscar italiano della Tv. aveva anche recitato nella parte di sé stesso nelle due puntate dello sceneggiato Rai del 1972 ‘Serata al Gatto Nero’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) E’il. Personaggio celebre nella tv degli’90,81e si è spento all’ospedale Sandro Pertini di Roma a causa di una lunga malattia. Lo riferisce il sito del ‘Messaggero’. Dal 1991 al 1995 con le sue partecipazioni a Buona Domenica di Canale 5 ha conquistato il Telegatto, unico prestigiatore a vincere l’oscar italiano della Tv.anche recitato nella parte di sé stesso nelle due puntate dello sceneggiato Rai del 1972 ‘Serata al Gatto Nero’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

