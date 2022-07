“Settimana infernale, è stata durissima”: il dramma dell’attrice di Un Posto al Sole (Di martedì 12 luglio 2022) Una delle star di Un Posto al Sole ha fatto sapere di aver passato un breve periodo davvero teso ed infernale a livello di salute fisica Un Posto al Sole è sicuramente la soap opera tutta italiana più longeva e seguita della nostra televisione. Il prodotto di Rai Tre ambientato a Posillipo, splendido quartiere di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Una delle star di Unalha fatto sapere di aver passato un breve periodo davvero teso eda livello di salute fisica Unalè sicuramente la soap opera tutta italiana più longeva e seguita della nostra televisione. Il prodotto di Rai Tre ambientato a Posillipo, splendido quartiere di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

TuttoSuMilano : A Como arriva il caldo infernale: i giorni da bollino rosso della settimana - PicchiatoreA : RT @osamundR: ??Fai come loro! Vaccinati anche tu! È gratis!?? In questo girone infernale dell'ultima settimana, abbiamo escluso al momento… - bolymasala : appena ripassati Foscolo, Manzoni, Leopardi, Verga, Sastre e Mayorga. una settimana e finisco 'sta cazzo di session… - DunBo71 : RT @osamundR: ??Fai come loro! Vaccinati anche tu! È gratis!?? In questo girone infernale dell'ultima settimana, abbiamo escluso al momento… - AttilioFarinel1 : RT @osamundR: ??Fai come loro! Vaccinati anche tu! È gratis!?? In questo girone infernale dell'ultima settimana, abbiamo escluso al momento… -