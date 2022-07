Scuola: Serracchiani, 'Its importante scelta strategica per digitale e green' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Nasce la formazione di alto livello tecnologico, gratuita e per tutti. Oggi alla Camera abbiamo votato la legge di riforma degli Istituti Tecnologici Superiori rafforzando i percorsi di specializzazione post diploma, basati sul trasferimento di know how direttamente da chi fa impresa agli iscritti. Giovani in grado di favorire l'aumento di produttività e la crescita del Paese. Recuperiamo 50 anni di ritardi formando studenti in settori chiave come digitale e green. Uno strumento nuovo a disposizione di migliaia di giovani, soprattutto ragazze, un modo giusto e produttivo di investire le disponibilità del Pnrr (1,5 miliardi di euro). Insomma una scelta strategica per il futuro". Così su Facebook Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Nasce la formazione di alto livello tecnologico, gratuita e per tutti. Oggi alla Camera abbiamo votato la legge di riforma degli Istituti Tecnologici Superiori rafforzando i percorsi di specializzazione post diploma, basati sul trasferimento di know how direttamente da chi fa impresa agli iscritti. Giovani in grado di favorire l'aumento di produttività e la crescita del Paese. Recuperiamo 50 anni di ritardi formando studenti in settori chiave come. Uno strumento nuovo a disposizione di migliaia di giovani, soprattutto ragazze, un modo giusto e produttivo di investire le disponibilità del Pnrr (1,5 miliardi di euro). Insomma unaper il futuro". Così su Facebook Debora, capogruppo Pd alla Camera

