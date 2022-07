Roma, Mourinho insoddisfatto dal mercato: «Sono frustrato…». Segnale chiaro alla società (Di martedì 12 luglio 2022) L’allenatore della Roma José Mourinho si è detto insoddisfatto e frustrato per il mercato della squadra giallorossa che non decolla José Mourinho vuole di più dalla Roma e lo lascia intendere senza mezze parole, come ha sempre fatto. Fino a questo momento, gli unici due rinforzi Sono stati Matic e Celik, oltre al secondo portiere Svilar. Troppo poco per lo Special One che ha chiesto altri due centrocampisti e un colpo a effetto in attacco. Presente ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo, dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili, Mourinho si è lasciato andare a una confessione ai giornalisti presenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) L’allenatore dellaJosési è dettoe frustrato per ildella squadra giallorossa che non decolla Josévuole di più de lo lascia intendere senza mezze parole, come ha sempre fatto. Fino a questo momento, gli unici due rinforzistati Matic e Celik, oltre al secondo portiere Svilar. Troppo poco per lo Special One che ha chiesto altri due centrocampisti e un colpo a effetto in attacco. Presente ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo, dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili,si è lasciato andare a una confessione ai giornalisti presenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore della ...

