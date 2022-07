Pubblicità

Al via la seconda avventura alla Juventus di Paul: il centrocampista francese, che con i bianconeri ha firmato un contratto fino al 2026 e si è messo agli ordini di Massimiliano Allegri già nella giornata di lunedì, si è presentato in ......ho pensato tanto die l'ho fatto". "Nessuna pressione, non c'è pressione. So di avere avuto stagioni bellissime alla Juve, ho fiducia in me stesso per fare ancora bene", ha aggiunto, ... Pogba: "Tornare alla Juve è più che un sogno per me, sono a casa" Al via la seconda avventura alla Juventus di Paul Pogba: il centrocampista francese, che con i bianconeri ha firmato un contratto fino al 2026 e si è messo agli ordini di Massimiliano Allegri già nell ...Tra poco ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Paul Pogba. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: "Ciao a tutti, vedo che siete tutti contenti. Mi ...