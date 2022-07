Pippo Franco ricoverato al Gemelli: le sue condizioni non destano allo stato particolari preoccupazioni (Di martedì 12 luglio 2022) Grande spavento per il popolare comico Pippo Franco. Il presentatore televisivo è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo esere stato colpito da un malore la notte scorsa. Pippo Franco ha 81 anni. Ha accusato un attacco ischemico transitorio, che si sta risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e non destano allo stato particolari preoccupazion. Dagli anni Settanta Pippo Franco è uno degli intrattenitori più popolari della tv italiana, come cabarettista e come conduttore. Già alla fine degli anni Cinquanta aveva debuttato come cantante e autore di testi dalla comicità demenziale, come Quel vagone per ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 luglio 2022) Grande spavento per il popolare comico. Il presentatore televisivo èal Policlinicodi Roma dopo eserecolpito da un malore la notte scorsa.ha 81 anni. Ha accusato un attacco ischemico transitorio, che si sta risolvendo. Le suedi salute sono definite discrete e nonpreoccupazion. Dagli anni Settantaè uno degli intrattenitori più popolari della tv italiana, come cabarettista e come conduttore. Già alla fine degli anni Cinquanta aveva debuttato come cantante e autore di testi dalla comicità demenziale, come Quel vagone per ...

