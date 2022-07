Pasticceria Marchesi – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 luglio 2022)Galleria Vittorio Emanuele II – 20121 –Tel. 02/94181710 Sito Internet: www..it Tipologia:Prezzi: caffè 1,10€, cappuccino 1,60€, croissant da 1,60€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Lasi conferma anche quest’anno uno dei posti migliori dove fare colazione a. L’offerta è ampia e spazia dalle classiche bevande calde tradizionali a ottimi succhi di frutta e spremute fresche di agrumi eseguite al momento. All’interno delle vetrinette in stile antico si trovano delle gustose frolle, come il sempre perfetto tortino di riso o le tartelette ai frutti rossi, la piccolae i vari tipi di croissant, anche in versione ...