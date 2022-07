Morto suicida Davide Paitoni: era in carcere con l’accusa di aver ucciso il figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Era stato arrestato con l’accusa terribile di aver assassinato il figlio di soli 7 anni. Ma adesso lui, Davide Paitoni, si è tolto la vita nella cella dove era stato ristretto nel carcere di San Vittore. Un suicidio, come confermato anche dalla Procura di Varese. Daniele Paitoni si è tolto la vita in carcere Il bimbo era stato trovato senza vita lo scorso primo gennaio. “Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni in Morazzone il primo gennaio scorso, si è suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore”. Poche righe, a firma del Procuratore della Repubblica di Varese, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022) Era stato arrestato conterribile diassassinato ildi soli 7. Ma adesso lui,, si è tolto la vita nella cella dove era stato ristretto neldi San Vittore. Un suicidio, come confermato anche dalla Procura di Varese. Danielesi è tolto la vita inIl bimbo era stato trovato senza vita lo scorso primo gennaio. “, accusato diilDaniele di settein Morazzone il primo gennaio scorso, si èto nella sua cella neldi San Vittore”. Poche righe, a firma del Procuratore della Repubblica di Varese, ...

