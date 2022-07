LIVE – Sonego-Karatsev 0-6 6-2 0-0, primo turno Atp Bastad 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 12 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Karatsev, incontro valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Bastad 2022 (terra). Il tennista azzurro torna in campo dopo il bel terzo turno raggiunto a Wimbledon e va a caccia di punti importanti per risalire nel ranking. Nonostante non sia testa di serie, Lorenzo è stato piuttosto fortunato nel sorteggio visto che sfiderà il russo Karatsev. Quest’ultimo non ha disputato lo slam londinese per ovvie ragioni e, tolta la parentesi australiana con il titolo a Sydney ed il terzo turno a Melbourne, ha vinto appena 4 delle 20 partite disputate in stagione. Karatsev conduce 2-0 nei precedenti, ma partirà sfavorito. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ildel torneo Atp 250 di(terra). Il tennista azzurro torna in campo dopo il bel terzoraggiunto a Wimbledon e va a caccia di punti importanti per risalire nel ranking. Nonostante non sia testa di serie, Lorenzo è stato piuttosto fortunato nel sorteggio visto che sfiderà il russo. Quest’ultimo non ha disputato lo slam londinese per ovvie ragioni e, tolta la parentesi australiana con il titolo a Sydney ed il terzoa Melbourne, ha vinto appena 4 delle 20 partite disputate in stagione.conduce 2-0 nei precedenti, ma partirà sfavorito. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA ...

