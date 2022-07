L’incontro tra gli esponenti di due specie diverse può salvare la vita (Di martedì 12 luglio 2022) Il buio calò che Huan stava ancora correndo. Giunse al fiume sfinito, con il cuore sul punto di scoppiare. Si lasciò cadere a peso morto su un fianco e rimase lì, immobile, mentre la pioggia lentamente lavava le incrostazioni di cenere e fango dal suo pelo. Alcune gocce gli si appendevano alle ciglia scure, abbassando le palpebre già pesanti di sonno e di stanchezza. Non voleva addormentarsi, perché sapeva che l’immagine dei denti scoperti dei suoi fratelli era in agguato, pronta a mordere i suoi sogni non appena avesse chiuso gli occhi. L’alba li trovò ancora aperti, due fessure sottili e umide dalle quali Huan guardava le prime luci brillare sulla superficie del fiume. Si alzò e cercò di scrollarsi di dosso tutti i pensieri che lo avevano angosciato in quella notte senza sonno. Stava per girarsi a guardare il territorio del branco. Sperava che tutto fosse magicamente tornato alla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 luglio 2022) Il buio calò che Huan stava ancora correndo. Giunse al fiume sfinito, con il cuore sul punto di scoppiare. Si lasciò cadere a peso morto su un fianco e rimase lì, immobile, mentre la pioggia lentamente lavava le incrostazioni di cenere e fango dal suo pelo. Alcune gocce gli si appendevano alle ciglia scure, abbassando le palpebre già pesanti di sonno e di stanchezza. Non voleva addormentarsi, perché sapeva che l’immagine dei denti scoperti dei suoi fratelli era in agguato, pronta a mordere i suoi sogni non appena avesse chiuso gli occhi. L’alba li trovò ancora aperti, due fessure sottili e umide dalle quali Huan guardava le prime luci brillare sulla superficie del fiume. Si alzò e cercò di scrollarsi di dosso tutti i pensieri che lo avevano angosciato in quella notte senza sonno. Stava per girarsi a guardare il territorio del branco. Sperava che tutto fosse magicamente tornato alla ...

