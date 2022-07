La rete unica italiana si farà | ma è solo il primo passo di un cambiamento più grande

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 luglio 2022) Forse questa volta è davvero quella buona e il più che decennale incubo delladella banda ultralarga in Italia arriverà davvero a compimento. Le premesse sembra ci siano tutte: il Mou, il memorandum of understanding, l’accordo preliminare, tra Tim e Open Fiber siglato in maggio nonla fine di quello del 2020, caduto nel dimenticatoio con buona pace di tutti. Ed è probabile che entro la fine dell’anno scopriremo anche che lanon è la soluzione definitiva del tutto, ma il tassello di inizio di un riassetto che promette di andare anche oltre le sole telco ed estendersi all’intero comparto media. La fusione tra ladi accesso – l’ultimo miglio – di Tim e Open Fiber dunque si, anche perché non si può più evitarlo: non farla costa troppo e ...